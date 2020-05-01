Названы симптомы рака, на которые обычно не обращают внимания

Сегодня, 08:57

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Названы симптомы рака, на которые обычно не обращают внимания

Первые проявления коварного рака часто никак не беспокоят людей, поэтому на них не обращают внимания. И совершают ошибку: чем раньше обнаружат недуг, тем больше шансов его победить.

Язвы, ранки во рту, которые долго не заживают, неприятны сами по себе, но зачастую на них не обращают внимания. А такие образования могут быть первыми симптомами рака полости рта. Так же, как и отек или онемевшая челюсть.

О раке могу говорить тошнота и боли в животе, которые также часто не "избалованы" вниманием. Многие надеются на "авось" и "само пройдет", связывая боль с незначительным недомоганием. 

Но врачи призывают быть внимательными: если состояние, которое связывают с расстройством желудка или отравлением, не проходит длительное время, необходимо обследование! Так могут проявлять себя опухоли желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы, а также лейкемия.

Настороженность должен вызвать и кашель, особенно когда нет сопутствующих ОРВИ состояний либо болезнь давно прошла, а кашель остался. Такой симптом может давать рак горла, легких или лейкемия.

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