В Волгограде умер 57-летний мужчина с коронавирусом - он десятая жертва

За прошедшие сутки у жителей Волгоградской области выявили 46 новых случаев заражения коронавирусом.

Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 762 взрослых и 38 детей. Всего в регионе подтвердились 432 случая заражения. Также в области уже зарегистрировано 10 случаев с летальным исходом.

Как сообщили в региональном оперативном штабе 2 мая, за сутки скончался еще один пациент - 57-летний житель Волгограда. Первые признаки недомогания у мужчины проявились 21 апреля. За медицинской помощью он обратился через три дня. Пациента, у которого были сопутствующие болезни, доставили в реанимационное отделение Волгоградской областной клинической инфекционной больницы № 1.

Несмотря на лечение, пожилой житель Волгограда, у которого начались осложнения, вызванные вирусом, скончался. Исследование после его смерти выявило наличие коронавируса.