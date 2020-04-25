Ученые выявили пять кожных проявлениях коронавируса

Сегодня, 11:48

Анна Лисова

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Ученые выявили пять кожных проявлениях коронавируса
Сотрудники Испанской академии дерматологии рассказали на страницах издания British Journal of Dermatology о кожных проявлениях, возникающих у пациентов с COVID-19, пишет РИА Новости
За две недели исследователи собрали информацию о 375 пациентах, у которых коронавирус был подтвержден в результате тестов или выявлен симптоматически. У этих пациентов проявились кожные высыпания без каких-либо иных причин. 
Все случаи кожных высыпаний исследователи классифицировали на пять типов. 
К первой группе (19% случаев) исследователи отнесли пациентов, у которых появлялись покраснения на коже, как в результате обморожения, пузыри и гнойники. Такие высыпания чаще проявлялись у молодых пациентов и при легком течении. Проходили они в среднем за 12,7 дней. 
Везикулярная (пузырьковая) сыпь возникла у 9% пациентов. Она могла проявляться на конечностях, и даже наполняться кровью. Симптомы проявлялись в основном у пациентов среднего возраста и при более тяжелом течении болезни. Проходила такая сыпь в среднем за 10 дней. 
В 19% пациентов были замечены уртикарные высыпания, внешне напоминающие крапивницу. Такая сыпь была чаще всего при тяжелом течении пациентов. 
В 47% случаев у пациентов возникала пятнисто-папулезная сыпь, схожая внешне на розовый лишай. Сыпь держалась на протяжении 8,6 дней и появлялась у более тяжелобольных пациентов.
У 6% пациентов исследователи зафиксировали ливедо, а также некроз. Наблюдались эти проблемы с кожей у пожилых пациентов с тяжелым течением COVID-19.
 
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