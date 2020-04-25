В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от коронавируса

Коронавирусная инфекция может иметь симптомы, напоминающие аллергию. Как не спутать коронавирусную инфекцию с сезонной аллергией рассказали эксперты Роспотребнадзора.

На сайте ведомства указано, что при сезонной аллергии не повышается температура. Также сезонная аллергия не сопровождается выраженной слабостью, повышенной утомляемостью, болями в мышцах. При сезонной аллергии нет кашля, если пациент не болен бронхиальной астмой. Отдышка тоже не является симптомом сезонной аллергии, но она может возникать при сезонной аллергии у пациентов с бронхиальной астмой.

К признакам аллергии относятся насморк, першение в горле, покраснение глаз, слезотечение и зуд.

В ведомстве отметили, что аллергия не является фактором повышенного риска инфицирования и тяжелого течения коронавирусом. Исключение составляет тяжелая, неконтролируемая бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких.

Сейчас, отмечают в Роспотребнадзоре, аллергикам лучше больше оставаться дома, поскольку в воздухе помещений концентрация пыльцевых зерен ниже. Эксперты рекомендуют регулярно проводить дома влажную проверку и по возможности установить систему очистки воздуха.