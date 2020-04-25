В Петербурге в НИИ скорой помощи выявили 111 сотрудников с коронавирусом

По официальным данным, у 111 сотрудников петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе выявлен в крови COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.

Вдобавок ко всему в этом медучреждении более 400 работников по различным причинам находятся на больничных. Поскольку персонала катастрофически не хватает, больных отправляют в другие больницы.

По заявлению пресс-службы вице-губернатора, членов администрации НИИ в списках заразившихся коронавирусной инфекцией нет. Также в пресс-службе подчеркнули, что больница лечит пациентов с внебольничной пневмонией, потому что условий для исцеления зараженных коронавирусом здесь нет. При поступлении человеку сразу же в приемном покое делают компьютерную томографию. Больного с выявленными симптомами инфекционного заболевания направляют в другой стационар.