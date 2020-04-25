Директор НИИ им. Склифосовского рассказал, что инкубационный период коронавируса может длиться три недели

Сегодня, 17:26

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Директор НИИ им. Склифосовского рассказал, что инкубационный период коронавируса может длиться три недели

Сергей Петриков, являющийся директором НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, объяснил, что скрытый период коронавирусной инфекции в организме человека может длиться до трех недель. В то время как Роспотребнадзор говорил об инкубационном периоде как о двухнедельном. Этот вирус коварен тем, что хорошее самочувствие может враз ухудшиться буквально за день.

По словам медика: «Заражение легких, которое возникает при этой инфекции, в первую очередь, связано с нарушением циркуляции крови в легких, образованием микротромбов, поражением клеток, которые выстилают сосуды». 

И при лечении больных с "короной" им, в частности, корректируют свертываемость крови.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией директор НИИ им. Склифосовского предлагает применять гелий. В столице для лечения таких больных используют плазму крови уже выздоровевших пациентов. В последний день апреля Роспотребнадзор зарегистрировал отечественный тест, который определяет наличие в крови антител к вирусу.

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