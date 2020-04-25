В Армении умерла 27-летняя пациентка с коронавирусом

В Армении от коронавируса умерла 27-летняя пациентка. Об этом сообщила Алина Никогосян - пресс-секретарь Министерства здравоохранения страны.

Стало известно, у погибшей пациентки наблюдались сопутствующие хронические заболевания. Она находилась в больнице в тяжелом состоянии под наблюдением врачей на протяжении месяца. Из-за коронавируса ее здоровье резко ухудшилось. Медики делали все возможное, но им не удалось спасти девушку. Это была 33 жертва COVID-19.

"У девушки было тяжелое врожденное заболевание. К сожалению, коронавирус резко ухудшил ее состояние, медикам не удалось спасти ее жизнь", - констатировала пресс-секретарь.

На данный момент в регионе зафиксировано 2145 случаев инфицирования.

С 16 марта по 14 мая для борьбы с пандемией на COVID-19 в Армении объявлено чрезвычайное положение. Служба национальной безопасности Армении и полиция ввели пропускные пункты, чтобы контролировать передвижение граждан и автомобилей. Работа общественного транспорта запрещена (кроме такси и ж/д). Для того, чтобы выйти на работу, при себе необходимо иметь документы и справку от работодателя. Что касается государственных ведомств, то такие справки могут заменяться служебными удостоверениями.