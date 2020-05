Ученые смоделировали 3D-модель распространения коронавируса в самолете

Ученые из Университета Пердью в США создали 3D-модель распространения вируса в самолете, продемонстрировав, как передается инфекция. В исследовании принимали участие инженеры Boeing. Ученые хотели выяснить, как можно откорректировать вентиляцию на борту во время пандемии.

Зараженный в данном эксперименте был человек с коронавирусом, однако такая модель может быть применима и к другим вирусным инфекциям. Специалисты акцентируют внимание, что в замкнутом пространстве не происходит рассеивание частиц. Вирус циркулирует по салону.

