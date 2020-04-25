Ученые смоделировали 3D-модель распространения коронавируса в самолете

Ученые из Университета Пердью в США создали 3D-модель распространения вируса в самолете, продемонстрировав, как передается инфекция. В исследовании принимали участие инженеры Boeing. Ученые хотели выяснить, как можно откорректировать вентиляцию на борту во время пандемии.
Зараженный в данном эксперименте был человек с коронавирусом, однако такая модель может быть применима и к другим вирусным инфекциям. Специалисты акцентируют внимание, что в замкнутом пространстве не происходит рассеивание частиц. Вирус циркулирует по салону.
This #datavizualisation shows how tiny invisible droplets from a single cough can flow through the cabin of a Boeing 767 passenger jet@washingtonpost / #tech #data #COVID19 #plane @CurieuxExplorer @jblefevre60 @PawlowskiMario @ShiCooks @mvollmer1 @ValensNtirenga2 pic.twitter.com/PwU6FUJi7b— Pierre-Antoine Rizk (@Droit_IA) April 29, 2020
В результате во время полета один пассажир может заразить других людей. Чем больше времени пассажиры проводят в салоне, тем выше риск инфицирования. Эксперты сделали вывод, что предотвратить распространение заболевания можно благодаря правильной системе вентиляции. Вероятность инфицирования снижается при циркуляции воздуха внизу салона.
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