Врач рассказала, какие диеты увеличивают риск заражения коронавирусом

Пищевое голодание и диеты, ограничивающие употребление основных питательных веществ, категорически не рекомендуются во время пандемии. Такое питание может оказать негативное воздействие на иммунитет и увеличить риск заражения коронавирусом. С таким заявлением выступила кандидат медицинских наук, заведующая медицинским центром "Здоровое и спортивное питание", диетолог Екатерина Бурляева.

Специалистами этого центра были разработаны рекомендации по питанию в период самоизоляции и карантина для взрослых и детей. Они основаны на результатах многочисленных исследований обмена веществ человека в разных условиях окружающей среды и основных законах нутрицитологии. Так, учитывались соответствие съеденных калорий и потраченных, удовлетворение потребностей организма в необходимых питательных веществах и разнообразие рациона.

«В период пандемии категорически запрещаются голодные диеты или диеты с исключением основных питательных веществ, поскольку это может оказать негативное влияние на работу иммунной системы и увеличить риск заражения инфекционными заболеваниями», - сообщила Бурляева.

Диетолог отметила, что для коррекции массы тела у людей с избыточным или недостаточным весом, необходимо правильно рассчитать оптимальное питание. В основном на карантине у людей снижается физическая активность, поэтому и суточная калорийность рациона питания должна быть пропорционально снижена, добавила Бурляева.

На самоизоляции необходимо включать в меню 3 основных приема пищи и 1-2 перекуса, прием ужина должен быть за 3-4 часа до сна, объяснила диетолог.