В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией

Сегодня, 11:13

Анна Лисова

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В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией
Рентген легких

В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные данные Роспотребнадзора и Росстата. Так, статистика показала рост заболеваемости пневмонией в Сахалинской и Астраханской областях, Чечне, Мордовии и Москве. В каждом третьем региона уровень заболеваемости пневмонией за первые два месяца текущего года вырос на 10%.

Статистика показывает, что в январе-феврале в среднем число зараженных пневмонией составило 12 человек на 10 тысяч населения. А всего по стране за этот период заболели пневмонией 177 тысяч человек, что значительно меньше, чем в январе-феврале 2019 года. При этом 37% всех заболевших являлись детьми и подростками младше 18 лет. Согласно данным статистики, в январе-феврале 2020 года пневмонией заболели на 4,4 тысячи человек больше, чем годом ранее. Если сравнивать с показателем 2015 года, то уровень заболеваемости в столице вырос в 4 раза.

В Мордовии в 2020 году в сравнении с прошлым годом наблюдается скачок в 1,56 раза. В этом регионе треть заболевших пневмонией – подростки. В Астраханской области уровень заболеваемости в текущем году приблизился к среднероссийскому значению, но в сравнении с 2019 годом вырос на 80%.

В два раза выросла заболеваемость пневмонией на Сахалине, в Чечне и Приморском крае. В Забайкальском крае и в Еврейской автономной области количество больных пневмонией выросло на 82% и 56% соответственно.

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