ВОЗ выявила необычную болезнь у детей в шести странах мира

Новое вирусное заболевание охватило шесть стран мира: США, Великобританию, Италию, Испанию, Францию и Швейцарию. Вирус имеет сходство с болезнью Кавасаки и синдромом токсического шока. Зафиксировано более 100 случаев заражения у детей разного возраста. Данное заболевание описывают как "воспалительный синдром". Первые сведения о синдроме поступили из Великобритании, где обнаружено 12 заразившихся детей.
Информации о данном заболевании пока мало, но уже известны симптомы его проявления: воспаление сердца, боль в животе, желудочно-кишечные расстройства. Есть предположение о связи болезни с COVID-19.
По статистике, дети не попадают под высокий риск заражения, на них сейчас приходится только 0,4% случаев госпитализации. Но родителям стоит быть более бдительными, ведь в Европе и США поступила информация об аутоиммунных осложнениях.
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