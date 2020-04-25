В Москве искусственный интеллект ставит «коронавирусные» диагнозы

Искусственный интеллект поможет поставить "коронавирусный" диагноз. Теперь к новому сервису подключены все лечебные учреждения столицы. В едином референс-центре, на днях открывшемся в Москве, фиксируется и обрабатывается вся информация из столичных центров компьютерной томографии. По ней без тестов на COVID-19 устанавливается предположительный диагноз по коронавирусу.

Накануне в центре побывал московский градоначальник Сергей Собянин, где ему наглядно продемонстрировали, как ИИ оценивает поступившие данные и выдает диагноз по снимкам компьютерной томографии. По оценкам специалистов, для обработки снимков умной технике нужно не более 5 минут, а точность диагностики - более 90%.

По сообщению СМИ, за среду провели 3802 анализа данных с точностью вердикта в 92%.