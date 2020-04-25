В ВОЗ заявили, что наличие антител не исключает возможность заражения коронавирусом

Сегодня, 21:21

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В ВОЗ заявили, что наличие антител не исключает возможность заражения коронавирусом

Наличие в крови антител к COVID-19 не дает гарантий того, что человек не сможет заразиться им повторно. Об этом сообщила Мелита Вуйнович - представитель ВОЗ в России. По ее словам, даже если вирус не мутирует, наличие антител не дает стопроцентную защиту от вторичного инфицирования. 

"Мы не знаем, насколько антитела будут защищать в будущем от инфекции", - подчеркнула медик.

Специалист в области детской клинической аллергологии Лейла Намазова-Баранова сообщила, что наличие антител говорит лишь о том, что человек переболел коронавирусом, но это не всегда является показателем наличия иммунитета к инфекции.

Мелита Вуйнович отметила, что сейчас нужно дождаться результатов исследований. 

"РФ делает большие исследования. Очень важно набирать знания об этом вирусе и понимать, что и как происходит", - объяснила Вуйнович. 

При этом представитель ВОЗ считает, что второй волны распространения инфекции не удастся избежать, ведь у большинства населения нет от нее иммунитета также, как и вакцины. По словам Мелиты, для готовности ко второй волне пандемии нужно использовать полученный опыт во время борьбы с COVID-19.

Как сообщают медики, на сегодняшний день единственным способом лечения коронавируса является переливание плазмы крови. Сергей Нетесов - молекулярный биолог, доктор биологических наук заявил, что эта методика активно практикуется во многих странах и дает хорошие результаты в лечении пациентов. В России разрабатывают тест-систему для выявления антител в крови, чтобы использовать ее в лечении больных.

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