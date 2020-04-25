Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом

Главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live рассказал о том, какие уникальные случаи больных с коронавирусом он встречал в своей врачебной практике, пишет РИА Новости .

По его словам, состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться. Поэтому крайне важно следить за самочувствием не только тех, кто госпитализирован, но и тех, кто проходит лечение дома, либо у кого болезнь протекает бессимптомно.

«Он может сидеть и разговаривать, а при этом у него сатурация кислорода 46. Я в жизни не видел живого человека с сатурацией 46, потому что 70 и ниже — он давно интубирован», - отметил Мясников.

Отметим, в России уже зафиксировано около 100 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом почти 50% больных находятся в Москве.

Для сдерживания темпов распространения коронавируса в стране был объявлен режим самоизоляции. Всем рекомендовано сократить контакты и без острой необходимости не выходить на улицу.