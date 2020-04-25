Власти Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса

Сегодня, 14:30

Ольга Громова

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Власти Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса
Коронавирус в Италии

Глава департамента инфекционных заболеваний в Высшем институте здоровья, научный советник правительства Италии Джованни Рецца рассказал о комплексном подходе и о мерах, которые помогут избежать еще одной волны коронавируса. По его словам, пресечь еще одну вспышку помогут социальное дистанцирование, широкое тестирование, а также быстрое подавление инфекции в новых очагах и внедрение новых схем и методов лечения.

«Мы не можем себе позволить оставлять в силе жесткий карантин более чем на два месяца, потому что вместо проблемы вируса мы получим проблему бедности. В этом основная загвоздка. Поэтому нужно возобновлять производственную деятельность, открывать магазины и так далее, потому что у нас был действительно очень жесткий локдаун», — приводит слова Рецца РБК.

Риски возникновения второй волны в коронавируса сейчас оцениваются как очень высокие. Эксперт уверен, что когда люди осознают, что коронавирус рядом, он никуда не делся и не исчез, а новая волна может начаться в любой момент, станут более сознательными.

Италия - страна, которая наряду с США и Испанией пострадала от коронавируса больше других. На каждый миллион граждан показатель умерших от ковида на уровне 457 человек. В Испании еще больше - этот показатель находится на уровне 519 летальных исходов.

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