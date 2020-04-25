Онколог рассказал об опасности приема витаминов

Сегодня, 11:55

Александр Зуев

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Онколог рассказал об опасности приема витаминов
Лекарственные препараты

Употребление витаминов и любого лекарственного препарата может иметь побочный эффект. Об этом заявил руководитель отдела Национального медицинского исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков. Таким образом, он прокомментировал пользу витаминов в укреплении иммунитета людей, находящихся в самоизоляции. Профессор приветствует прием поливитаминов, а употреблять витамины в повышенных дозах он не рекомендует.

Доктор медицинских наук подчеркнул, что доза активного вещества в поливитаминах сопоставима с обычными дневными потребностями. Он назвал прием поливитаминов безопасным подходом при условии, что человек не испытывает дефицит того или иного витамина. При этом эксперт призвал отказаться от усиленного приема витаминов и от самостоятельного их назначения. Усиленный прием витаминов не принесет пользы, ибо организм может использовать столько, сколько нужно, заметил специалист. Жуков также привел в пример витамин D3, который в высоких дозах может провоцировать почечную недостаточность и неврологические проявления, пишет Комсомольская правда.

Наряду с этим эксперт коснулся эпидемии коронавируса. В частности, он отметил, что инфекция живет на различных поверхностях до трех дней. Поэтому развесные овощи и фрукты стоит либо тщательно помыть, либо оставить их на три дня в том месте, где человек не будете с ними контактировать.

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