Коронавирус может оставаться глубоко в легких у переболевших людей

Частицы COVID-19 могут оставаться глубоко в легких переболевшего человека. При этом существующие исследования не смогут выявить наличии инфекции в организме. Китайские ученые исследовали случай 78-летней женщины, переболевшей коронавирусом. У нее были получены три отрицательных анализа на коронавирус, после чего пациентка была выписана из больницы. Однако вскоре женщина умерла от сердечного приступа. При вскрытии инфекция была обнаружена глубоко в легких. При этом в других органах признаки коронавируса отсутствовали.

Напомним, ранее эксперты порекомендовали принимать витамин D во время пандемии коронавируса.