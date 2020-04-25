Глава Минздрава России предупредил о «коварстве» коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что при коронавирусной инфекции течение болезни может резко меняться с легкого на тяжелое. Он отметил, что уже неоднократно были случаи, когда на фоне улучшения появляются новые симптомы и состояние пациента резко ухудшается.

«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна», - рассказал глава Минздрава в эфире телеканала Россия 24.

Поэтому крайне важно регулярно следить за состоянием здоровья даже тех, у кого болезнь протекает легко, чтобы не упустить момент и откорректировать терапию.

Отметим, на утро 30 апреля в России уже было зарегистрировано более 99 тыс. случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов от COVID-19 – 972, а более 10 тыс. человек уже выздоровели.