Глава Минздрава России предупредил о «коварстве» коронавируса

Сегодня, 09:09

Анна Лисова

0

Image 16+
Глава Минздрава России предупредил о «коварстве» коронавируса
Эпидемия коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о том, что при коронавирусной инфекции течение болезни может резко меняться с легкого на тяжелое. Он отметил, что уже неоднократно были случаи, когда на фоне улучшения появляются новые симптомы и состояние пациента резко ухудшается.

«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс, на фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна», - рассказал глава Минздрава в эфире телеканала Россия 24.

Поэтому крайне важно регулярно следить за состоянием здоровья даже тех, у кого болезнь протекает легко, чтобы не упустить момент и откорректировать терапию.

Отметим, на утро 30 апреля в России уже было зарегистрировано более 99 тыс. случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов от COVID-19 – 972, а более 10 тыс. человек уже выздоровели.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус

25-04-2020, 11:31

В США расширили список симптомов коронавируса

25-04-2020, 10:27

Переболевший коронавирусом россиянин раскрыл подробности лечения в «Склифе»

25-04-2020, 09:42

Пациентка с COVID-19 рассказала о лечении плазмой

25-04-2020, 08:33

Вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса ожидают в России

24-04-2020, 20:01

Вирусолог обозначил вероятные сроки окончания COVID-19

24-04-2020, 16:52

В Петербурге для пациентов с коронавирусом подготовят около 5500 коек

24-04-2020, 16:11

Медики узнали, почему коронавирус опасен для людей с диабетом

24-04-2020, 15:29

Врачи из США рассказали о новом симптоме COVID-19

24-04-2020, 14:04

В Минздраве рассказали о лечении коронавируса у беременных

24-04-2020, 13:02

В Минздраве РФ сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

24-04-2020, 09:28

Биолог рассказала о перспективах человечества как вида после пандемии коронавируса

24-04-2020, 09:14

Ученые рассказали, передается ли коронавирус половым путем

24-04-2020, 08:51

Коронавирус может долго сохраняться в глазах

23-04-2020, 22:46

В Роспотребнадзор заявили, что дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом

23-04-2020, 22:43

В московской клинике врачи начали применять новый способ лечения COVID-19

23-04-2020, 13:42

Ростовский инфекционист назвал COVID-19 совершенно новым заболеванием

23-04-2020, 13:20

Вылечившаяся от коронавируса петербурженка рассказала о симптомах болезни

23-04-2020, 11:31

Deusche Bank оценил шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

23-04-2020, 10:55

Роскачество объяснило, как определить степень защиты маски

23-04-2020, 08:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров