Названы самые опасные заболевания при коронавирусе

Как известно, хронические заболевания усугубляют ситуацию при заражении коронавирусом, вплоть до летального исхода. Смертность зараженных коронавирусом людей, которые страдают от одного или более хронических заболеваний, почти на 40 % превышает норму. Как выяснилось, более 50% зараженных коронавирусом страдают от разных болезней. Об этом сообщает группа экспертов из организации ISARIC.

Согласно результатам крупнейшего исследования, смертность людей, страдающих деменцией, на 39% выше средней. Также от коронавируса чаще всего умирают пациенты с ожирением (на 37%) и заболеваниями сердца (на 31%). Медики также отмечают, что на вероятность заражения и смертность влияют диабет, астма и болезни почек.

Менее 10% тех, кто заразился коронавирусом, составляют курильщики, пишет Lenta.ru .

Ранее ученые установили, что мужчины, скончавшиеся от коронавируса, потеряли 13 лет своей жизни, а у женщины - 11 лет. Сейчас в мире насчитывается более 3,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались уже 227 тысяч человек.