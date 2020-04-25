В Великобритании среди детей стал распространяться новый вирус

Сегодня, 07:30

Александр Зуев

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В Великобритании среди детей стал распространяться новый вирус

В Великобритании среди детей стал распространяться новый вирус. В течение последних трех недель врачи заметили увеличение количества маленьких пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом, который требует интенсивной терапии. У детей наблюдаются  ключевые признаки: боли в животе, воспаление сердца, диарея или рвота.

Эксперты связывают этот недуг  с  коронавирусом, хотя выявлены случая заболевания среди детей с отрицательным тестом на COVID-19. В любом случае синдром может быть следствием какой-либо инфекции, отмечают врачи.

Между тем Национальная служба здравоохранения Великобритании объявила об увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.

Уточняется, что число заболевших детей с коронавирусом увеличивается как в Лондоне, так и в других регионах страны. У заразившихся выявлены признаки синдрома токсического шока и атипичной формы болезни Кавасаки. Многие заболевшие дети находятся в реанимации на аппаратах ИВЛ, пишет Lenta.ru.

При этом британский премьер Борис Джонсон накануне заявил о «переломном моменте» в эпидемии коронавируса. Количество заболевших и умерших в стране продолжает уменьшаться, поэтому есть вероятность, что карантинные меры могут смягчить, но полностью не отменят, чтобы избежать второй волны пандемии.

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