С 1 мая в Крыму откроют парикмахерские и салоны красоты

Вчера, 22:32

Александр Зуев

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С 1 мая в Крыму откроют парикмахерские и салоны красоты

С 1 мая все предприятия Крыма, которым разрешено работать на карантине, должны сообщить об этом властям. Глава Совмина Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что форму заявления можно найти на сайте правительства республики.

Заявление надо будет направить в адрес Министерства внутренней политики. Данные о предприятиях в течение суток проверят, а информацию о них разместят на портале правительства, что станет официальным разрешением на работу. Это позволит контролирующим органам проверить работу предприятия и соблюдение санитарных норм. 

Также с 1 мая на полуострове откроют парикмахерские, салоны красоты и предприятия, оказывающие услуги по ремонту компьютеров, обуви, стирке и химобработке изделий, торговле стройматериалами и автомобильными деталями. Помимо прочего, 6 мая рассмотрят возможность возобновления работы мебельных магазинов и других предприятий. 

При этом все они должны строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, пишет Московский Комсомолец

Перечень организаций, которые смогут возобновить работу, внесут в распоряжение Совета министров Республики Крым. Одновременно ужесточат требования по соблюдению карантинных мер. 

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