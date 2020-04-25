В Сбербанке спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта предсказали пик эпидемии коронавируса в России. Они построили математическую модель, которая предсказала, что пик придется на первую декаду мая, а в Москве он наступит несколькими днями ранее. Об этом сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

По его словам, полученная модель учитывает распределение населения по районам, миграцию между этими районами, использование всех видов транспорта и различные статусы заболевших.

Ведяхин также отметил, что над моделью, созданной на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, работали лучшие специалисты Сбербанка.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн предположил, что окончание эпидемии коронавируса в России будет возможным, когда ежедневно будет регистрироваться не более ста случаев заражения.

Еще раньше представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выйдет на плато по коронавирусу к середине мая.

В мире на первом месте по количеству жертв и заболевших по-прежнему остаются США, там действует режим крупного бедствия. Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция вошли в список стран, которые наиболее пострадали от коронавируса, пишет РИА Новости .

Россия заняла восьмую строчку, ее опередили Иран и Китай.