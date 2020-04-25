Британские ученые заявили о «чудо-средстве» против коронавируса

Ученые из университета Сент-Эндрюса совместно с компанией Pneumagen открыли спрей, который, по их мнению, поможет в борьбе с коронавирусом.

Представители компании заявили, что это «чудо-средство» эффективно против Sars-CoV-2, вызывающего COVID-19. Противовирусный назальный спрей, утверждают эксперты, прошел три отдельные лабораторные исследования, которые показали его эффективность в профилактике коронавирусных инфекций.

Профессор Гари Тейлор из Сент-Эндрюса, общаясь с журналистами, объяснил, что новый спрей имеет способность блокировать попадание вируса в организм.

«Современные противовирусные медицинские средства могут эффективно защищать от коронавируса. Естественно, они не принесут 100-процентного результата, но их можно применять наравне с другими антисептическими средствами для профилактики. Особенно эффективными оказались всевозможные спреи, блокирующие попадание вируса в организм», - отметил ученый.

Ученые намерены провести клинические испытания нового спрея. И если они завершатся снова успешно, то будут рекомендовать его в качестве средства, которое бы защищало от заражения коронавирусом.