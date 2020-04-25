Нейрохирург Кащеев раскрыл связь между инсультом и коронавирусом

Врач-нейрохирург Алексей Кащеев в интервью изданию «Московский комсомолец» затронул тему малоизвестных последствий коронавируса. По словам медика, COVID-19 атакует не только легкие, но также приводит к существенным изменениям в системе свертывания крови, увеличивая риск развития тромбозов.

Кащеев отметил, что новый коронавирус все еще продолжает оставаться малоизученным. Некоторые факты все же известны практикующим врачам. Нейрохирург заявил, что теперь совершенно точно можно говорить о том, что коронавирусное заболевание тяжело протекает у пациентов с неврологическими заболеваниями.

«Если инфицируются люди с нарушениями мозгового кровообращения, недавно перенёсшие инсульт, это существенно увеличивает риск гибели от пневмонии», - обратил внимание Кащеев.

Доктор также добавил, что COVID-19 приводит к большим изменениям в системе свертывания крови, увеличивает риск тромбозов и связанного с ними ДВС-синдрома, может провоцировать инсульты.

В группе риска, по словам медика, больные с рассеянным склерозом и изменением функции легких.

В России число заболевших коронавирусом уже достигло 99 399 человек. Выздоровели 10 286 пациентов, 972 скончались.

По данным Университета Джона Хопкинса, количество инфицированных в мире превысило три миллиона.