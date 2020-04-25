Росстат представил данные по смертности от новообразований

Росстат обнародовал данные по смертности в результате возникновения новообразований - как злокачественных, так и доброкачественных. Согласно статистике, по этой причине в России в минувшем, 2019-ом, году скончались 295,5 тысячи человек, передает RT.

Количество умерших по причине новообразований в прошлом году больше, чем в 2018-ом, на 6,7 тысячи человек.

Из статистики следует, что наибольшее количество новообразований было зафиксировано в российской столице - 27,1 тысячи человек. В число регионов, где наблюдался самый высокий уровень смертности, попали Петербург (13,7 тысячи), Московская область (13,4 тысячи), Краснодарский край (10,3 тысячи) и Свердловская область (10,2 тысячи).

Самые низкие показатели смертности по указанной причине наблюдались на территории трех регионов страны - в Ненецком автономном округе (66), Чукотке (67) и Ингушетии (249).

Прирост умерших наиболее высокий по сравнению с 2018 годом в Нижегородской области (+856), Красноярском крае (+634) и Северной столице России (+624).

По данным главного онколога Минздрава России, генерального директора НМИЦ радиологии Андрея Каприна, объясняется он действием скрининговых программ и улучшением выявляемости таких болезней.