Ученые: от коронавируса мужчины умирают вдвое чаще женщин

Мужчины и женщины заболевают коронавирусом с одинаковой частотой. Однако мужчины чаще болеют в тяжелой форме, которая требует лечения в реанимации. Также они чаще умирают от осложнений коронавирусной инфекции. Об этом рассказали ученые из Китая. Их выводы опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Еще в январе специалисты заметили, что мужчины с COVID-19 умирают чаще, чем женщины. Биологи предположили, что это связано с особенностью строения клеток легких. Так, в клетках мужчин содержится больше молекул рецептора ACE2. Именно эти молекулы вирус использует для заражения. Но, проанализировав данные, эксперты пришли к выводу, что шансы заразиться у мужчин и женщин одинаковы. При этом риск смертельного исхода от коронавируса выше у мужчин. Так, доля мужчин среди умерших составляла 70%.

Такая же тенденция прослеживалась и в 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии. Ученые предполагают, что ее возбудитель также проникает в ткани легких и других органов при помощи рецепторов ACE2. Ранее исследователями из итальянского университета Вероны был проведен метаанализ с разбором связи состояния гемоглобина в эритроцитах и течения COVID-19.

Ученые установили, что существует прямая корреляция между состоянием гемоглобина в эритроцитах и протеканием заболевания.