В Минздраве объяснили вспышку атипичной пневмонии в России до коронавируса

Сегодня, 12:03

Анна Морозова

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В Минздраве объяснили вспышку атипичной пневмонии в России до коронавируса
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, какая инфекция предшествовала коронавирусу в России. В конце прошлого года, за несколько месяцев до эпидемии коронавируса, в России фиксировались случаи атипичной пневмонии. Об этом Сергей Авдеев сообщил изданию «Комсомольская правда». Врач рассказал, что в декабре 2019 года в школах Подмосковья вводили карантин из-за атипичной пневмонии. С его слов, это был не коронавирус, а микоплазменная пневмония.

«То есть пневмония была вызвана атипичной бактерией, а не вирусом», — объяснил пульмонолог.

Авдеев рассказал, что люди могут заражать друг друга микоплазменной инфекцией. Иногда это приводит к вспышкам заболевания в коллективах.

«Однако это совершенно другая инфекция», — отметил он.

Ранее Сергей Авдеев назвал основной симптом тяжелого течения коронавируса. Со слов врача, таким признаком является одышка. Кашель и температура свидетельствуют о течении заболевания в средней степени тяжести, а вот нехватка воздуха уже говорит о тяжелой форме коронавируса. Также пульмонолог рассказал, почему коронавирус так опасен. По его мнению, опасность заключается в том, что это новая неизученная болезнь, которая может поражать легочную ткань, и при этом человек может не чувствовать симптомов. То есть у человека развивается заболевание, а он даже об этом не знает. Авдеев считает, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в первые пару недель мая.

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