Главный пульмонолог Минздрава назвал самый важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1», рассказал о симптоме, который может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, передает РИА Новости . Он объяснил, что при COVID-19 важно следить за дыханием. Это заболевание зачастую сопровождается кашлем и температурой. Но самым опасным симптомом, по его словам, является отдышка.

«Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка», - подчеркнул Авдеев.

Нехватка воздуха, объяснил эксперт, может указывать на развитие более тяжелой формы заболевания, поскольку это является сигналом к тому, что легкие не справляются со своей функцией. Поэтому, если появилась отдышка, следует обратиться к врачу, поскольку, возможно, понадобиться госпитализация.

Авдеев отметил, что у большинства людей COVID-19 протекает в легкой форме, и они не нуждаются в госпитализации. Поэтому стационарно лечить всех больных с коронавирусом нет необходимости.