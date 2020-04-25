Главный пульмонолог Минздрава назвал самый важный симптом коронавируса

Сегодня, 10:43

Анна Лисова

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Главный пульмонолог Минздрава назвал самый важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1», рассказал о симптоме, который может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, передает РИА Новости. Он объяснил, что при COVID-19 важно следить за дыханием. Это заболевание зачастую сопровождается кашлем и температурой. Но самым опасным симптомом, по его словам, является отдышка.

«Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка», - подчеркнул Авдеев.

Нехватка воздуха, объяснил эксперт, может указывать на развитие более тяжелой формы заболевания, поскольку это является сигналом к тому, что легкие не справляются со своей функцией. Поэтому, если появилась отдышка, следует обратиться к врачу, поскольку, возможно, понадобиться госпитализация.

Авдеев отметил, что у большинства людей COVID-19 протекает в легкой форме, и они не нуждаются в госпитализации. Поэтому стационарно лечить всех больных с коронавирусом нет необходимости.

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