Потеря обоняния и вкуса связана с легкой формой коронавируса

Потеря обоняния является одним из симптомов коронавируса. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего установили, что этот симптом является ранним показателем, который указывает на то, что заболевание будет протекать в легкой форме, если у пациента нет сопутствующих заболеваний

Для выявления связей между симптомом и дальнейшим развитием болезни, ученые провели исследование с участием 169 пациентов, у которых был положительный результат на COVID-19. Отсутствие обоняния было у 128 из 169 пациентов, 26 из которых потребовалась госпитализации. Также ученые отметили, что пациенты, которые были госпитализированы, реже сообщали о потери запахов и вкусов. А пациенты, жалующиеся на потерю обоняния, были в 10 раз реже госпитализированы по сравнению с теми, у кого был такой симптом.

Таким образом, если вирус концентрируется в носу и верхних дыхательных путях, где он воздействует на обонятельную функцию, это может вызвать заболевание, которое будет менее тяжелым и внезапным. При этом ученые говорят, что для более точных данных им нужно провести больше исследований, пишет Популярная механика . Однако уже сейчас можно сказать, что у пожилых пациентов с потерей обоняния, но с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, болезнь будет протекать с осложнениями.