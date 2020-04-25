Вирусолог обозначил критерии окончания эпидемии коронавируса в России

Сегодня, 21:59

Анна Морозова

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Вирусолог обозначил критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Лаборатория

Говорить об окончании эпидемии в России можно будет тогда, когда в день будет регистрироваться не более 100 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Считать, что эпидемия пришла к некоему логическому завершению можно будет только тогда, когда в сутки будет выявляться не сотни, а десятки заболевших», — говорит вирусолог.

Альтштейн также отметил, что, если после 6 тыс. в сутки будет регистрироваться около 3–4 тыс., это уже может свидетельствовать о снижении заболеваемости. Также специалист отметил, что сейчас Россия приближается к плато инфицированности, и ситуация стабилизируется. Уменьшение числа заболевших ожидается в ближайшие недели.

Исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна спрогнозировали завершение эпидемии коронавируса в России в июле. Ранее профессор РАН Александр Лукашев сообщил, что для больных с легким течением коронавируса госпитализация может быть опасна. По данным Минздрава, в России зарегистрировано 87 147 заболевших коронавирусом, умерли 795 человек.

По состоянию на 27 апреля, в мире зафиксировано около 3 млн случаев коронавирусной инфекции. 878 тыс. человек выздоровели. Россия заняла девятое место по количеству зараженных коронавирусом в мире.

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