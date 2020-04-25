Диетологи дали россиянам рекомендации, как не растолстеть в изоляции

Диетолог Ирина Писарева согласна с ранее данными рекомендациями ВОЗ по поводу правильного питания во время карантина.

В первую очередь, специалисты рекомендуют исключить из рациона алкоголь, трансжиры, пальмовое масло, жареную пищу, а также ограничить употребление сахара. При этом следует пить больше воды и употреблять в пищу много клетчатки, содержащейся в овощах и фруктах.

В ВОЗ отметили, что стоит избегать покупок тех продуктов, которые не являются жизненно необходимыми. Особенно это относится к товарам с ограниченным сроком хранения. Ирина Писарева подчеркнула, что при длительном хранении консервов в них могут образовываться химические вещества, негативно влияющие на организм.