Минздрав РФ назвал еще четыре лекарства для борьбы с коронавирусом

Министерство здравоохранения России обновило свои рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. К девяти препаратам, которые ранее рекомендовало ведомство, теперь добавлены еще четыре препарата.

В перечень добавлены арилумаб, метилпреднизолон, дексаметазон, а также барицитиниб. Рекомендации также дополнили терапией гелий-кислородными смесями, отмечает «МК». Однако эффективность указанного метода пока изучается.

Напомним, ранее на своем официальном сайте Минздрав рекомендовал применение девяти лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. В списке гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир+ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, а также такие препараты, как умифеновир, тоцилизумаб.

Ранее глава корпорации Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал, что после пандемии коронавируса современный мир вернется к нормальной жизни не раньше, нежели через год-два. Миллиардер на борьбу с ковидом пожертвовал свыше 100 миллионов долларов. Он также выразил недоумение, почему Дональд Трамп хочет отказаться от уплаты взносов в ВОЗ.