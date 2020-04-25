Лечение коронавируса на дому в Петербурге обойдется в 10 тысяч рублей

Десятидневное лечение коронавируса в домашних условиях в Санкт-Петербурге обойдется в 10060 рублей. Об этом сказал глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгений Шляхто в своем докладе.

Стоимость терапии включает в себя медицинское наблюдение, взятие мазков на анализ, лекарственные средства, а также средства индивидуальной защиты для медработников.

При этом расценки на амбулаторное лечение коронавируса введены только в Петербурге.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что стоимость лечения в стационаре может обойтись и в 200 тысяч рублей в сутки, если случай заболевания тяжелый. Со слов Елина, стоимость лечения больного с легкой формой заболевания составляет 60 тысяч рублей в сутки, а для пациента со средней степенью тяжести — 140 тысяч.

По состоянию на 27 апреля, в Петербурге выявлены 3436 зараженных коронавирусом. Из них 544 пациента вылечились, 27 — умерли. Всего в России зарегистрированы более 93 тысяч заболевших.