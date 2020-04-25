Лечение коронавируса на дому в Петербурге обойдется в 10 тысяч рублей

Сегодня, 15:01

Анна Морозова

0

Image 16+
Лечение коронавируса на дому в Петербурге обойдется в 10 тысяч рублей

Десятидневное лечение коронавируса в домашних условиях в Санкт-Петербурге обойдется в 10060 рублей. Об этом сказал глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгений Шляхто в своем докладе.

Стоимость терапии включает в себя медицинское наблюдение, взятие мазков на анализ, лекарственные средства, а также средства индивидуальной защиты для медработников.

При этом расценки на амбулаторное лечение коронавируса введены только в Петербурге.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что стоимость лечения в стационаре может обойтись и в 200 тысяч рублей в сутки, если случай заболевания тяжелый. Со слов Елина, стоимость лечения больного с легкой формой заболевания составляет 60 тысяч рублей в сутки, а для пациента со средней степенью тяжести — 140 тысяч.

По состоянию на 27 апреля, в Петербурге выявлены 3436 зараженных коронавирусом. Из них 544 пациента вылечились, 27 — умерли. Всего в России зарегистрированы более 93 тысяч заболевших.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус

25-04-2020, 11:31

В США расширили список симптомов коронавируса

25-04-2020, 10:27

Переболевший коронавирусом россиянин раскрыл подробности лечения в «Склифе»

25-04-2020, 09:42

Пациентка с COVID-19 рассказала о лечении плазмой

25-04-2020, 08:33

Вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса ожидают в России

24-04-2020, 20:01

Вирусолог обозначил вероятные сроки окончания COVID-19

24-04-2020, 16:52

В Петербурге для пациентов с коронавирусом подготовят около 5500 коек

24-04-2020, 16:11

Медики узнали, почему коронавирус опасен для людей с диабетом

24-04-2020, 15:29

Врачи из США рассказали о новом симптоме COVID-19

24-04-2020, 14:04

В Минздраве рассказали о лечении коронавируса у беременных

24-04-2020, 13:02

В Минздраве РФ сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

24-04-2020, 09:28

Биолог рассказала о перспективах человечества как вида после пандемии коронавируса

24-04-2020, 09:14

Ученые рассказали, передается ли коронавирус половым путем

24-04-2020, 08:51

Коронавирус может долго сохраняться в глазах

23-04-2020, 22:46

В Роспотребнадзор заявили, что дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом

23-04-2020, 22:43

В московской клинике врачи начали применять новый способ лечения COVID-19

23-04-2020, 13:42

Ростовский инфекционист назвал COVID-19 совершенно новым заболеванием

23-04-2020, 13:20

Вылечившаяся от коронавируса петербурженка рассказала о симптомах болезни

23-04-2020, 11:31

Deusche Bank оценил шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

23-04-2020, 10:55

Роскачество объяснило, как определить степень защиты маски

23-04-2020, 08:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров