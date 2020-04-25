В Астрахани в студенческом общежитии обнаружен очаг коронавируса

Сегодня, 13:35

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В Астрахани в студенческом общежитии обнаружен очаг коронавируса
COVID-19

Общежитие Астраханского Государственного Технологического Университета (АГТУ) взято под контроль правоохранительными органами. Причиной такой изоляции стала информация о том, что студенты контактировали с одним из людей, заразившихся коронавирусом. В Министерстве здравоохранения сообщают, что тесты на COVID-19 были проведены у 13 человек. У 5 из них вирус был подтвержден. На данный момент все студенты госпитализированы. Анализы уже берут у остальных жителей общежития. Всего на территории проживает около 260 человек.

Ранее сообщалось, что на 228 апреля в Астраханской области подтверждено 350 случаев коронавируса. 44 из них были зафиксированы только за прошлые сутки. Для лечения пострадавших людей, в местных учреждениях установлено 503 койки.

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