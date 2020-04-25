В Гидрометцентре оценили влияние грядущей жары на эпидемию COVID-19

Сегодня, 11:25

Ольга Громова

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В Гидрометцентре оценили влияние грядущей жары на эпидемию COVID-19
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

На календаре только конец апреля, а во многих регионах России уже наблюдается настоящая летняя жара - температура достигла июльских значений. Об этом во время беседы с корреспондентами «Российской газеты» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Красноярском крае и в Западной Сибири термометры нынче показывают температуру на 8-12 градусов выше нормы. На Алтае, в Тыве, Хакасии, Кемеровской области уже вообще летняя жара - там плюс 20, а в отдельные дни - даже до 25-30 градусов воздух прогревается.

«Это июльские значения температуры. А тут в апреле такая жара! Совершенно небывалая ситуация, связанная с приходом теплых воздушных масс из Казахстана, Средней Азии и Ирана», - сообщил Вильфанд, подчеркнув, что это теплее, нежели на Черноморском побережье.

Вообще, пока на всей европейской территории температура ниже климатической нормы. Совпадение или нет, но в Кемеровской области и Тыве - одни из самых низких показателей по заболеваемости коронавирусом в России. Связано ли это с установившейся там жарой? Ранее ученые выяснили, что коронавирус погибает при температуре в 90 градусов, а также в условиях высокой влажности и тепла.

«Это всего лишь научные гипотезы, дискуссии. Пока нет прямых доказательств влияния температуры воздуха на живучесть коронавируса», - рассказал собеседник издания.

При этом он напомнил, что старые и хорошо изученные вирусы особенно активны именно в межсезонье - когда температуры неустойчивые, а влаги много. Но COVID-19, допускает Вильфанд, может повести себя по-другому.

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