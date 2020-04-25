Россиян предупредили о возможной вспышке COVID-19 после майских праздников

Сегодня, 11:07

Ольга Громова

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Россиян предупредили о возможной вспышке COVID-19 после майских праздников
Эпидемия коронавируса

Массовый выход людей из самоизоляции на майские праздники приведет к тому, что через неделю в России случится очередная вспышка коронавирусной инфекции. Об этом соотечественников предупредил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, ранее допустила, что пика заболеваемости ковидом в РФ может и не быть, но только в случае, если россияне и дальше останутся сознательными людьми и продолжат соблюдать самоизоляцию. Главное, не сорваться на «майские». Иван Коновалов солидарен с главой Роспотребнадзора.

«Сейчас хорошая погода уже во многих регионах. Если люди начнут выходить общаться, то мы спустя 5-7 дней получим очередную вспышку заболеваемости и в определенном проценте – смертности», - поведал Коновалов, комментируя ситуацию РИА Новости.

Кандидат медицинских наук считает, что это не только проблема России, но и всего мира. Если население земного шара будет вести себя безответственно, то пандемия коронавируса может так и не закончиться до того времени, пока не будет создана и испытана вакцина с доказанной эффективностью.

В качестве примера эксперт привел Китай. В режиме строгих карантинных мер стране удалось справиться с заболеванием, но при их послаблении снова возникают периодически вспышки заболевания.

«Когда процесс будет полностью под контролем: инфицированные будут определены и разобщены со здоровыми не болевшими, можно говорить об окончании пандемии. Это, конечно, утопия, посему вспышки инфекции будут сохраняться, но медпомощь сможет быть своевременно оказана, медработники перестанут постоянно инфицироваться от больных, в том числе амбулаторных, и выпадать из процесса помощи, погибать», - заключил эксперт.

Согласно данным на сейчас, новый коронавирус, который начал свое шествие с Уханя, уже стал смертельным для 198 тысяч человек. Количество зараженных приблизилось к трем миллионам.

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