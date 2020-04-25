Доктор Мясников предупредил о более смертоносной эпидемии

Александр Мясников - официальный представитель информационного центра по коронавирусу сообщил о том, что мир ждет более смертоносная эпидемия, чем нынешняя пандемия.
Также доктор подчеркнул, что больше шансов инфицирования коронавирусом в больнице. По его мнению, сейчас это самое опасное место.
Также доктор поведал, что сам уже переболел коронавирусом, так как тест показал наличие в его крови антител.
На данный момент в РФ зафиксировано больше 87 тысяч случаев инфицирования COVID-19, более 7 тысяч человек уже выписаны из больниц.
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