Доктор Мясников предупредил о более смертоносной эпидемии

Сегодня, 07:13

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Доктор Мясников предупредил о более смертоносной эпидемии

Александр Мясников - официальный представитель информационного центра по коронавирусу сообщил о том, что мир ждет более смертоносная эпидемия, чем нынешняя пандемия.

"Будет другая эпидемия, обязательно будет. Все мы ждем серьезную эпидемию со смертностью 30-35 процентов", - отметил Мясников в эфире программы "Спасибо, доктор" на YouTube-канале "Соловьев LIVE".

Также доктор подчеркнул, что больше шансов инфицирования коронавирусом в больнице. По его мнению, сейчас это самое опасное место.

22 апреля специалист признал свой предыдущий прогноз о пике заражений COVID-19 в России ошибочным: "У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз".

Также доктор поведал, что сам уже переболел коронавирусом, так как тест показал наличие в его крови антител.

На данный момент в РФ зафиксировано больше 87 тысяч случаев инфицирования COVID-19, более 7 тысяч человек уже выписаны из больниц.

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