В РФ у почти 400 беременных женщин выявили коронавирус

В России почти 400 беременных женщин подверглись заражению новым коронавирусом. Большая часть из них - 276 - находятся в Москве. Об этом в интервью сайту стопкоронавирус.рф поведала главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян.

По ее словам, в данный момент в России с подтвержденным коронавирусом 394 беременных женщины.

«К счастью, беременность у них протекала сравнительно легко и без тяжелых осложнений», - рассказала Адамян.

Она добавила, что в зоне риска могут оказаться женщины в интересном положении с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным давлением, диабетом, эндокринными нарушениями, заболеваниями легких и со злокачественными опухолями. Особенно если они находятся на втором или третьем триместре беременности.

Во время разговора собеседница сайта, который предоставляет актуальную информацию о распространении коронавируса в России, обратила внимание на то, что женщинам, которые согласились на ЭКО, во время пандемии процедуру лучше отложить - до тех пор, пока эпидемическая обстановка не улучшится.

В случае когда стимуляция проведена и все готово для пункции фолликула, Адамян считает целесообразным завершить этот цикл - провести забор яйцеклетки и оплодотворить ее.

«Оплодотворенные эмбрионы надо подвергнуть криопрезервации, а перенос отложить на более благоприятный период с возможной прединплатанционной генетической диагностикой», - пояснила представитель Минздрава.

Адамян также обратила внимание на то, что научно на данный момент не доказано воздействие вируса на плод, инфицирование околоплодных вод и вообще вертикальный путь передачи коронавирусной инфекции.