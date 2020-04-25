Врач назвала продукты, которые укрепляют иммунитет организма от вирусов

Врач-эндокринолог Вера Шарошкина рассказала, какие продукты питания помогут обеспечить защиту от коронавируса. По словам эксперта, к ним относятся облепиха, красный сладкий перец, квашеная капуста, свекла, молочные продукты и морская рыба.
Диетолог утверждает, что эти продукты должны входить в ежедневный рацион каждого человека, если на них нет аллергии.
При этом врач отметила, что витамина D мало или же вовсе нет в обезжиренных молочных продуктах. Также, по словам эксперта, витамин D можно получить за 15 минут нахождения на открытом солнечном свете.
Шарошкина подчеркнула и важность цинка для организма человека. Этот элемент содержится в мясе, сыре, морепродуктах и свекле.
Также эндокринолог рекомендует включить в свое недельное меню 30 наименований овощей, фруктов, злаков и зелени.
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