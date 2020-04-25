Врач назвала продукты, которые укрепляют иммунитет организма от вирусов

Вчера, 21:21

Анна Морозова

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Врач назвала продукты, которые укрепляют иммунитет организма от вирусов

Врач-эндокринолог Вера Шарошкина рассказала, какие продукты питания помогут обеспечить защиту от коронавируса. По словам эксперта, к ним относятся облепиха, красный сладкий перец, квашеная капуста, свекла, молочные продукты и морская рыба.

"Обратите внимание на витамины и микроэлементы, укрепляющие противовирусную защиту. Это витамин С, которого много в шиповнике, облепихе, красном сладком перце, квашеной капусте,  брокколи, цветной капусте, киви и цитрусовых", - сообщила Шарошкина.

Диетолог утверждает, что эти продукты должны входить в ежедневный рацион каждого человека, если на них нет аллергии.

"Также важен для иммунитета витамин D, содержащийся в морской рыбе, яйцах, молочных продуктах нормальной или высокой жирности", - сказала она. 

При этом врач отметила, что витамина D мало или же вовсе нет в обезжиренных молочных продуктах. Также, по словам эксперта, витамин D можно получить за 15 минут нахождения на открытом солнечном свете.

Шарошкина подчеркнула и важность цинка для организма человека. Этот элемент содержится в мясе, сыре, морепродуктах и свекле.

"Свеклу я рекомендую запекать, потому что во время варки часть витаминов и микроэлементов будет теряться", - отметила она.

Также эндокринолог рекомендует включить в свое недельное меню 30 наименований овощей, фруктов, злаков и зелени.

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