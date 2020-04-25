В ВШЭ допускают, что Москва пережила пик коронавируса

По мнению директора Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы Попович, свой пик COVID-19 российская столица уже прошла. Об этом чиновница заявила в эфире «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1».

Судя по усредненным показателям, в Москве пик «вроде бы уже проходит», а регионы еще в самом «расцвете» инфекции. Заболеваемость здесь набирает обороты, по мнению Ларисы Попович, в большей мере из-за появляющихся новых очагов «короны» - общежитий, домов престарелых и т.п. Источники инфекции вскрываются и на стройках – там часто нарушаются санитарно-гигиенические нормы.

Власти не устают напоминать согражданам о соблюдении режима самоизоляции, масках и необходимой дистанции в общественных местах. По последним данным, в РФ выявлены 80 тысяч заболевших COVID-19. Выздоровевших – около 7 тысяч, умерших – около 700 человек.