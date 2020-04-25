Врач назвал группу крови, которая увеличивает риск заражения коронавирусом

Исследование, которое провели ученые из Китая, показало, что люди со второй группой крови больше подвержены заражению коронавирусом, который провоцирует COVID-19.

Об этом сообщил онлайн в рамках пресс-конференции и член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-детский хирург, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«Среди умерших также было больше людей со второй группой крови, их количество доходило до 40%», - отметил Владимир Круглый.

Но при этом он также добавил, что на эту тему в других странах исследования пока не проводились. Поэтому однозначно сложно сказать, действительно ли группа крови влияет на риск заражения коронавирусом.