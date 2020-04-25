У зараженных коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания

Коронавирус - это достаточно коварная болезнь. Одни зараженные жалуются на усталость, кашель или воспаление легких, у других болезнь протекает бессимптомно. Кто-то теряет обоняние, кто-то не может самостоятельно дышать. Однако есть и такие больные, с которыми случается инсульт. Недавно ученые узнали, что вирус не обходит стороной и нервную систему. Ряд наблюдений показывают, что у зараженных происходят приступы эпилепсии, могут случиться и расстройства неврологического характера.

Так, из 78 уханьских пациентов с неврологическими симптомами у 13 была спутанность сознания, у пяти случился инсульт, а у одного — эпилептический припадок. Врачи сделали выводы: вирусы способны поражать нервные клетки.

Например, 24-летний мужчина из Японии на протяжении недели чувствовал усталость, у него были головная боль и головокружение. Врач прописал ему лекарства, которые обычно назначают при гриппе, но они не помогли. На девятый день у пациента случился эпилептический припадок. Уже в больнице врачи диагностировали у мужчины воспаление мозговой оболочки и головного мозга, а также легкую вирусную пневмонию. Но взятый мазок на коронавирус оказался отрицательным.

Тогда врачи университета Яманаси исследовали жидкость, окружающую спинной и головной мозг пациента, в которой обнаружили коронавирус.

Таким образом, врачи установили, что возбудитель может напрямую поражать спинной и головной мозг. Кроме того, им удалось установить, что распространенность неврологических расстройств у пациентов с коронавирусом может достигать 36 %.

Также выяснилось, что некоторые изменения происходят у заболевших в сознании: невнимательность, дезориентация в пространстве и нарушения координации движения. Причем такие симптомы сохраняются и после излечения. Кроме этого, в тяжелых случаях были диагностированы воспаление, отек мозга, головокружения и галлюцинации, пишет ИноСМИ .

Примечательно, что SARS-CoV-2 был обнаружен в мозге смертельно больных пациентов, что подтверждает предположение о том, что из дыхательных путей коронавирус может попасть не в легкие, а в головной мозг с потоком крови. Такую способность проявляли и прежние коронавирусы. Так, HCoV-OC43 поражает дыхательные пути без вреда для человека, но вызывает энцефалит.