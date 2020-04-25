Стало известно, как коронавирус воздействует на внутренние органы

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Стало известно, как коронавирус воздействует на внутренние органы

Специалисты по медицине выявили, что COVID-19 может губительно воздействовать не только на легкие пациента, но и поражать другие внутренние органы.

Представитель Йельского университета объясняет: коронавирус может сильно навредить организму человека в том случае, когда его иммунитет не может победить вирус. При этом первыми принимают на себя разрушительный удар «короны» трахея и легкие – у человека нарушается кислородное снабжение органов. Зачастую проявляется и дыхательная недостаточность. А появившаяся одышка – один из первых симптомов такого поражения.

Также коронавирусная инфекция может «пройтись» по сердцу и сосудам. Так, у зараженных из Уханя, которым провели более широкое обследование, 20% человек оказались с поврежденным миокардом.

Кроме вышеперечисленного вреда коварный вирус может негативно отражаться на свертываемости крови, что, в свою очередь, чревато инсультом. Некоторые заболевшие COVID-19 пациенты страдали от почечной недостаточности.

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