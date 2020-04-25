Медперсонал Коммунарки обещает уволиться из-за плохих условий труда

Сегодня, 16:23

Александр Зуев

0

Image 16+
Медперсонал Коммунарки обещает уволиться из-за плохих условий труда

В разгар эпидемии коронавируса главная столичная больница может перестать функционировать. Ситуация в Коммунарке, куда ежечасно поступают больные, обостряется с каждым днем. На персонал медучреждения обрушиваются немыслимые нагрузки. Младший персонал, обязанностями которого являются кормление,  обслуживание пациентов, замена белья и подгузников,  вынужден 48 часов находиться на ногах. Этим сотрудников не положено питание, а защитные костюмы им выдают поношенные. Санитаркам необходимо запасаться домашней едой так, чтобы ее хватило на два дня.

Сотрудникам, работающим по два дня, не выделили обещанных гостиниц, поэтому им приходится спать на табуретках. После смены они едут в общественном транспорте, где могут распространять вирус. Государственной надбавки к зарплате им также не выплатили. В больнице не организован отдых работников в перерывах и после смен. 

Недовольные условиями труда медработники готовы устроить массовое увольнение, если ситуация не изменится к лучшему, пишет StarHit.ru. Представители общественности уже обратились к руководящим органам с призывом обратить внимание на сложившуюся ситуацию, которая непременно отразится на всех гражданах России.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус

25-04-2020, 11:31

В США расширили список симптомов коронавируса

25-04-2020, 10:27

Переболевший коронавирусом россиянин раскрыл подробности лечения в «Склифе»

25-04-2020, 09:42

Пациентка с COVID-19 рассказала о лечении плазмой

25-04-2020, 08:33

Вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса ожидают в России

24-04-2020, 20:01

Вирусолог обозначил вероятные сроки окончания COVID-19

24-04-2020, 16:52

В Петербурге для пациентов с коронавирусом подготовят около 5500 коек

24-04-2020, 16:11

Медики узнали, почему коронавирус опасен для людей с диабетом

24-04-2020, 15:29

Врачи из США рассказали о новом симптоме COVID-19

24-04-2020, 14:04

В Минздраве рассказали о лечении коронавируса у беременных

24-04-2020, 13:02

В Минздраве РФ сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

24-04-2020, 09:28

Биолог рассказала о перспективах человечества как вида после пандемии коронавируса

24-04-2020, 09:14

Ученые рассказали, передается ли коронавирус половым путем

24-04-2020, 08:51

Коронавирус может долго сохраняться в глазах

23-04-2020, 22:46

В Роспотребнадзор заявили, что дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом

23-04-2020, 22:43

В московской клинике врачи начали применять новый способ лечения COVID-19

23-04-2020, 13:42

Ростовский инфекционист назвал COVID-19 совершенно новым заболеванием

23-04-2020, 13:20

Вылечившаяся от коронавируса петербурженка рассказала о симптомах болезни

23-04-2020, 11:31

Deusche Bank оценил шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

23-04-2020, 10:55

Роскачество объяснило, как определить степень защиты маски

23-04-2020, 08:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров