Медперсонал Коммунарки обещает уволиться из-за плохих условий труда

В разгар эпидемии коронавируса главная столичная больница может перестать функционировать. Ситуация в Коммунарке, куда ежечасно поступают больные, обостряется с каждым днем. На персонал медучреждения обрушиваются немыслимые нагрузки. Младший персонал, обязанностями которого являются кормление, обслуживание пациентов, замена белья и подгузников, вынужден 48 часов находиться на ногах. Этим сотрудников не положено питание, а защитные костюмы им выдают поношенные. Санитаркам необходимо запасаться домашней едой так, чтобы ее хватило на два дня.

Сотрудникам, работающим по два дня, не выделили обещанных гостиниц, поэтому им приходится спать на табуретках. После смены они едут в общественном транспорте, где могут распространять вирус. Государственной надбавки к зарплате им также не выплатили. В больнице не организован отдых работников в перерывах и после смен.

Недовольные условиями труда медработники готовы устроить массовое увольнение, если ситуация не изменится к лучшему, пишет StarHit.r u. Представители общественности уже обратились к руководящим органам с призывом обратить внимание на сложившуюся ситуацию, которая непременно отразится на всех гражданах России.