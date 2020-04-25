Комаровский назвал правила передвижения в лифте во время пандемии

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как обезопасить себя в лифте в период пандемии коронавируса. Для того, чтобы защититься от коронавируса, нужно надевать маску, напомнил доктор. Перед тем, как войти в лифт, маска должна быть уже на лице. Также Комаровский рекомендует не ехать в лифте и отдать предпочтение передвижению по лестнице, если кабина лифта переполнена. Также не нужно находиться в лифте с человеком, имеющим симптомы коронавируса или ОРВИ.

Специалист не советует прикасаться к кнопкам лифта руками. Вместо этого он рекомендует использовать перчатки. После поездки в лифте нужно вымыть руки или обработать их антисептиком. Такие простые правила могут обеспечить безопасность и защитить от заражения коронавирусной инфекцией.