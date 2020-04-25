Роспотребнадзор призвал изменить привычки после окончания самоизоляции

В Роспотребнадзоре сообщили о предстоящих переменах, которые ждут россиян после окончания эпидемии. Как отметили в ведомстве, придется менять привычки, а для учреждений общепита появятся новые правила. Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, ряд нововведений будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций обслуживающего персонала и клиентов. На сегодняшний день в стране общепит работает только с доставкой. В Роспотребнадзоре заявили, ограничения будут сниматься постепенно.

Для начала заработают компании с ограниченной площадью и рассадкой в зале. Затем в некоторых регионах разрешат проводить массовые мероприятия, но с расположением столов на дистанции метр-два. При этом на всех этапах будут проводиться противоэпидемические меры: обязательное ношение перчаток, использование одноразовой посуды и уборка. Как заявили в ведомстве, соблюдение этих рекомендаций позволит бизнесу работать без риска заражения сотрудников и посетителей.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявил, что после окончания пандемии в российском общепите останутся только фастфуд и другие дешевые форматы, а вот ресторанный бизнес исчезнет. По его словам, первая волна банкротств сейчас происходит из-за недостатка средств на расходы. После снятия карантина рестораны будут закрываться из-за отсутствия посетителей, у которых просто не будет денег. За время пандемии число заражений в России превысило 87 тысяч. За последние сутки выявлено более 6300 заражений.