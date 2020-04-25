Врач-проктолог составила меню для идеальной работы кишечника

Сегодня, 12:46

Александр Зуев

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Врач-проктолог составила меню для идеальной работы кишечника
Идеальная работа кишечника

Чтобы избежать клизм, слабительных, избавиться от вздутия живота, улучшить сон и настроение, следует изменить рацион питания. В целом здоровье человека зависит в том числе и от слаженной работы кишечника. Врач-проктолог Елена Смирнова дала несколько простых советов, которые помогут избавиться от проблем с кишечником и улучшить обмен веществ.

По ее словам, утром надо выпивать стакан простой чистой воды с лимоном и медом. На завтрак можно съесть отварное яйцо, творог или кашу. К таким блюдам можно добавить овощи. Полноценный обед должен состоять из белка (мясо или рыба) и медленных углеводов. Идеальный здоровый обед — нежирный суп, мясо или рыба, салат из свежих овощей или винегрет. Перекусы должны включать фрукты - запеченное яблоко, салат из фруктов с несладким йогуртом, кефир с сухофруктами. Поужинать можно курицей или мясом с запеченными овощами, а на ночь лучше выпить стакан кефира.

Хорошо бы включить в рацион натуральные пробиотики: квашеную капусту, соленые огурцы, свежие кефир, ряженку, йогурт, чайный гриб,пишет Medical Note. Кроме того, для хорошей работы кишечника в течение дня следует выпивать достаточное количество воды.

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