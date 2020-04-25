В России показатель смертности от COVID-19 один из самых низких в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в РФ. Она стала одной из участниц восьмичасового марафона «Спасибо врачам», который проводило Радио «Комсомольская правда».
Вуйнович подчеркнула, что пандемия коронавируса в мире идет на спад. Но это не повод расслабляться, поскольку COVID-19 – новое заболевание. Ни вакцины от коронавируса, ни коллективного иммунитета, еще нет. И сейчас сложно предсказать, когда эпидемия завершится - ситуация в разных странах отличается.
По словам Вуйнович, Россия успешно сдерживает показатель смертности от коронавируса.
Добиться этого, считает Вуйнович, удалось за счет «переподготовки системы здравоохранения». Вуйнович положительно оценила работу российских врачей, медсестер, санитаров, поблагодарив их за ту работу, которую они сейчас делают.
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