В России показатель смертности от COVID-19 один из самых низких в мире

Сегодня, 10:35

Анна Лисова

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В России показатель смертности от COVID-19 один из самых низких в мире
Мелита Вуйнович

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в РФ. Она стала одной из участниц восьмичасового марафона «Спасибо врачам», который проводило Радио «Комсомольская правда».

Вуйнович подчеркнула, что пандемия коронавируса в мире идет на спад. Но это не повод расслабляться, поскольку COVID-19 – новое заболевание. Ни вакцины от коронавируса, ни коллективного иммунитета, еще нет. И сейчас сложно предсказать, когда эпидемия завершится - ситуация в разных странах отличается.

По словам Вуйнович, Россия успешно сдерживает показатель смертности от коронавируса.

«В России самый главный результат – смертность низкая. Практически самая низкая в мире. И это очень важно. Конечно, мы учитываем, что всегда перерассчитывается, смотрится, если кто-то не попал в больницу, тем не менее, результаты очень хорошие», - подчеркнула представитель ВОЗ.

Добиться этого, считает Вуйнович, удалось за счет «переподготовки системы здравоохранения». Вуйнович положительно оценила работу российских врачей, медсестер, санитаров, поблагодарив их за ту работу, которую они сейчас делают.

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