В Петербурге почти 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Сегодня, 09:02

Анна Лисова

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В Петербурге почти 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Сотрудники Мариинской больницы

Коронавирусом заразились порядка 50 сотрудников Мариинской больницы в Петербурге, передает «Фонтанка». Информацию об этом подтвердил официальный представитель медучреждения. Он также добавил, что пока нет точной информации о количестве зараженных сотрудников больницы.

«Дело в том, что у нас есть определенные пропускные мощности ПЦР-лаборатории, которая развернута на территории нашего стационара. И единовременно не можно взять анализы у всех двух тысяч сотрудников, но в основной массы были взяты», — объяснили в больнице.

Сотрудники больницы рассказывают, что еще с 23 марта в неврологию начали поступать пациенты терапевтического отделения с симптомами коронавируса, однако их не переводили на специально перепрофилированные койки, пока не были получены положительные результаты на COVID-19. К тому же, медики получили средства индивидуальной защиты только 17 апреля. 

Отметим, Мариинская больница начнет принимать пациентов с COVID-19 на день раньше запланированного срока. Она была перепрофилирована полностью под больных с коронавирусом, а ее пациенты, не зараженные коронавирусом, переведены в другие стационары.

Новость отредактировал: GlavRed - Сегодня, 09:01

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