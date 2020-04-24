Украинец не может избавиться от коронавируса семь недель

Сегодня, 18:56

0

Image 16+
Украинец не может избавиться от коронавируса семь недель

Максим Головкин, который проживает в Одессе, семь недель назад узнал о том, что заразился коронавирусом. Состояние пациента на протяжении всего периода стабильное, как при обычной простуде. Госпитализировать его не стали. 

Тем не менее болезнь и не думает отступать. 25-летний молодой человек находится дома на самоизоляции. Время от времени он проходит новые тесты на COVID-19. Результат на протяжении всех 7 недель положительный. 

Парень сообщает, что заразился коронавирусом на территории США. По возвращении в родную страну Украину его поместили на карантин. С момента заражения он проходил тест 4 раза. Госпитализацию врачи не проводят, так как состояние пациента стабильное и не вызывает опасения за жизнь. Поэтому Максим сидит дома на самоизоляции. 

В своем обращении к журналистам молодой человек сообщает, что врачи постоянно говорят оставаться дома. От этого у него начинает даже нервный смех появляться. У врачей он постоянно спрашивает, как такое может быть, но ответа не получает. 

Время от времени Максим кашляет, жалуется на боли в горле. Температуры у одессита нет. Врачи к нему ни разу не приезжали. Только 4 раза прибывала бригада брать анализы. При этом тесты у девушки и мамы пациента не взяты, а проживает он с ними в одной квартире. 

Ранее в СМИ сообщали, что коронавирус практически не отличается на начальной стадии от обычной простуды.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Онищенко рассказал о влиянии солнечного света на коронавирус

Вчера, 11:31

В США расширили список симптомов коронавируса

Вчера, 10:27

Переболевший коронавирусом россиянин раскрыл подробности лечения в «Склифе»

Вчера, 09:42

Пациентка с COVID-19 рассказала о лечении плазмой

Вчера, 08:33

Вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса ожидают в России

24-04-2020, 20:01

Вирусолог обозначил вероятные сроки окончания COVID-19

24-04-2020, 16:52

В Петербурге для пациентов с коронавирусом подготовят около 5500 коек

24-04-2020, 16:11

Медики узнали, почему коронавирус опасен для людей с диабетом

24-04-2020, 15:29

Врачи из США рассказали о новом симптоме COVID-19

24-04-2020, 14:04

В Минздраве рассказали о лечении коронавируса у беременных

24-04-2020, 13:02

В Минздраве РФ сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

24-04-2020, 09:28

Биолог рассказала о перспективах человечества как вида после пандемии коронавируса

24-04-2020, 09:14

Ученые рассказали, передается ли коронавирус половым путем

24-04-2020, 08:51

Коронавирус может долго сохраняться в глазах

23-04-2020, 22:46

В Роспотребнадзор заявили, что дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом

23-04-2020, 22:43

В московской клинике врачи начали применять новый способ лечения COVID-19

23-04-2020, 13:42

Ростовский инфекционист назвал COVID-19 совершенно новым заболеванием

23-04-2020, 13:20

Вылечившаяся от коронавируса петербурженка рассказала о симптомах болезни

23-04-2020, 11:31

Deusche Bank оценил шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

23-04-2020, 10:55

Роскачество объяснило, как определить степень защиты маски

23-04-2020, 08:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров