Украинец не может избавиться от коронавируса семь недель

Максим Головкин, который проживает в Одессе, семь недель назад узнал о том, что заразился коронавирусом. Состояние пациента на протяжении всего периода стабильное, как при обычной простуде. Госпитализировать его не стали.

Тем не менее болезнь и не думает отступать. 25-летний молодой человек находится дома на самоизоляции. Время от времени он проходит новые тесты на COVID-19. Результат на протяжении всех 7 недель положительный.

Парень сообщает, что заразился коронавирусом на территории США. По возвращении в родную страну Украину его поместили на карантин. С момента заражения он проходил тест 4 раза. Госпитализацию врачи не проводят, так как состояние пациента стабильное и не вызывает опасения за жизнь. Поэтому Максим сидит дома на самоизоляции.

В своем обращении к журналистам молодой человек сообщает, что врачи постоянно говорят оставаться дома. От этого у него начинает даже нервный смех появляться. У врачей он постоянно спрашивает, как такое может быть, но ответа не получает.

Время от времени Максим кашляет, жалуется на боли в горле. Температуры у одессита нет. Врачи к нему ни разу не приезжали. Только 4 раза прибывала бригада брать анализы. При этом тесты у девушки и мамы пациента не взяты, а проживает он с ними в одной квартире.

Ранее в СМИ сообщали, что коронавирус практически не отличается на начальной стадии от обычной простуды.